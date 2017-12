Mænd jule-fulde i deres biler i Nakskov og Vordingborg

Fredag 22. december 2017 kl. 12:07Et par 60-65 årige mænd blev i går anholdt for spritkørsel i henholdsvis Nakskov og Vordingborg. De var øjensynligt jule-fulde og havde under alle omstændigheder ikke rigtig styr på deres biler. I Nakskov gik det udover en 49-årig kvinde, der blev kørt ned.Kvinden blev påkørt, da en 65-årig mand bakkede ud fra sin bås på en P-plads midt i byen. I Vordingborg var det en 60-årig mand, der gav en "solo-optræden" ved at køre af vejen og ud på en mark ved Mønsvej - og der sad han fast og måtte have hjælp.