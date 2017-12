Eksplosion i glaspusteri - den 80-årige ejer på sygehuset

Fredag 22. december 2017 kl. 11:08Et glaspusteri i nordsjællandske Tisvildeleje er i formiddag omdrejningpunkt for et drama, hvor en gasbeholder er eksploderet og har kvæstet den 80-årige mand, som ejer stedet. Han er bragt på sygehuset. Der er ingen yderligere oplysninger om hans tilstand.Ifølge redningfolk er der ikke fare for yderligere eksplosioner eller brand i bygningen eller området. Man forsøger nu at finde årsagen til det antagelige gasudslip.