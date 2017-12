Minkfarm lagt i aske som følge af voldsom natlig brand

Fredag 22. december 2017 kl. 09:163-4 længer på en minkfarm 10 km syd for nordjyske Ålborg er i nat og morgenstunden lagt i aske som følge af en voldsom brand. Næsten alle dyr på gården er reddet, og det samme gælder minkpels for et stort beløb. Det lå i pelseriet, som også på det nærmeste er reddet fra flammerne.Til gengæld er 2 personer indlagt med røgforgiftning på sygehuset i Ålborg. De forsøgte at slukke ilden, inden brandvæsenet nåede frem og indåndede således store mængder røg. Brandårsagen er endnu ukendt.