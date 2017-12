Folket i Catalonien har vist sin styrke og givet uafhængigheden ny støtte

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 21. december 2017 kl. 23:38Et folk kan (i det lange løb) ikke knægtes. Senest prøvede det spanske styre at underkue de 7½ millioner indbyggere i Catalonien, fordi man ikke ville acceptere regionens krav om uafhængighed. I dag har folket talt ved et nyt valg udskrevet af magthaverne i hovedstaden Madrid. Folket har vist sin styrke og givet uafhængigheden en hidtil uset støtte. Med 80% af stemmerne talt op er resultatet klart. Partierne for Cataloniens uafhængighed af Spanien vinder flertal i parlamentet. En endnu stærkere manifestation end ved valget 1. oktober - det der førte til alvorlig konflikt mellem Barcelona og Madrid. Hvilke konsekvenser folkets klare tale nu vil få, vil den nærmeste fremtid vise.Dagens klare tilkendegivelse fra det catalonske folk må siges at være dets julegave til sig selv. Det var ikke lige det, magthaverne i Madrid - og deres venner i EU bureaukratiet havde ønsket. De vil igen modarbejde, men det er en kamp mod folket, de er sikre på at tabe.