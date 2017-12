Ænder og gæs slagtet og solgt under uhygiejniske forhold

Torsdag 21. december 2017 kl. 17:48På en landejendom Bjergskovvej 18 tæt ved Lammefjord nær sommerhusområdet Kisserup Strand nord for Holbæk er der slagtet og solgt ænder og gæs under stærkt uhygiejniske forhold. Fødevarekontrollens rejsehold har udsendt en advarsel efter besøg på ejendommen.Advarslen påpeger sygdomrisiko ved at spise ænder og gæs fra stedet.