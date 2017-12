Kolera-smittede 3-doblet til 1.000.000 på et halvt år

Torsdag 21. december 2017 kl. 14:27Det fattige og borgerkrig plagede arabiske land Yemen er ramt af en frygtelig kolera-epidemi. I løbet af det sidste halve år er antallet af smittede 3-doblet til 1.000.000 - lyder det i et nedslående jule-budskab fra Røde Kors. Over 2.200 er døde af sygdommen i år, og over 8.000 har mistet livet i borgerkrigen de sidste 2-3 år.Foruden medicin og lægelig behandling mangler der alt i Yemen. Fra mad og vand til brændstof. Dette er en del af verden anno julen 2017. Husk det!