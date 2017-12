50-60 årig mand fundet død tæt på færgehavn - hvem er han?

Torsdag 21. december 2017 kl. 14:05Det er ikke lykkedes at identificere en midaldrende mand (50-60 år), som natten til tirsdag blev fundet død på gaden i den gamle bydel tæt på færgehavnen i Grenå på Djursland. Derfor har politiet i det østjyske netop offentliggjort en beskrivelse og foto af manden, i håb om at nogen kender ham.Oplysningerne om den døde mand findes på www.politi.dk under Østjyllands Politi.