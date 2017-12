Mentalt forstyrret narkoman i bil har kvæstet 14 fodgængere

Torsdag 21. december 2017 kl. 12:09En 32-årig mentalt forstyrret mand, der er kendt som narko-misbruger, har kvæstet 14 fodgængere ved bevidst at påkøre dem i den australske storby Melbourne. Flere af de kvæstede er livtruet. Manden bag bilrattet er blevet anholdt, mens storbyen sunder sig ovenpå forstrækkelsen.Det frygtelige angreb på de sagesløse fodgængere fandt sted for 5-6 timer siden, sidst på en travl eftermiddag. Det er nu sent aften i Melbourne, som er 10 timer foran dansk tid.