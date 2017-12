Sex-gal ung mand sendt 5 år i fængsel efter 50 voldtægter

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 20. december 2017 kl. 22:09Man kan roligt betegne en 21-årig østjysk mand som sex-gal, efter at han i dag af retten i Kolding blev idømt 5 års fængsel for 50 voldtægter af en 22-årig kvinde, han desuden havde tvunget til at have sex med andre mænd, som han derefter afkrævede betaling.Den grove sex-adfærd over for den unge kvinde fandt sted i årene 2014-2016. Den unge sex-gale mand tænker nu over dommen de næste 14 dage, hvorefter han meddeler, om han accepterer eller anker.