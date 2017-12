Natklub brændt ned - de første døde fundet, men flere frygtes

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 20. december 2017 kl. 19:58En eksklusiv natklub i havnebyen Kisumu i østafrikanske Kenya er brændt ned efter et mange timer langt flammehav. De første døde er fundet i ruinerne, men der frygtes mange flere, som sandsynligvis har været indespærret under den tragiske ulykke. Der er ingen meldinger om kvæstede eller undslupne.Brandårsagen formodes på nuværende tidpunkt at skulle findes i de elektriske installationer.