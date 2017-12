Dødsenfarlige stenkast fra bro over motorvej - stor politiaktion

Onsdag 20. december 2017 kl. 08:532 nye tilfælde af stenkast fra en bro over den fynske motorvej E 20 ved Odense førte i nat til en stor politiaktion i forsøg på at få fat i gerningmændene. Det lykkedes imidlertid ikke. Motorvejen var helt spærret i flere timer, mens man efterforskede stenkastene. 2 biler blev ramt.I det ene tilfælde så føreren af bilen, at stenen blev kastet, men kunne ikke nå at undvige. Begge biler blev ramponeret, men ingen personer led fysisk overlast som følge af de dødsenfarlige stenkast.