Turister dræbt i bus-ulykke

Tirsdag 19. december 2017 kl. 22:4911 turister blev dræbt og 18 alvorligt kvæstet i en voldsom bus-ulykke i dag i det sydøstlige Mexico. De var taget på tur fra et krydstogtskib for at besøge arkæologiske seværdigheder. Indtil videre meldes der om svenske, italienske, brasilienske og amerikanske turister i bussen, der væltede.Der var 31 passagerer foruden chaufføren og en guide i den forulykkede bus.