Århus-historien fortsætter - ny kollision bil og letbane-tog

Tirsdag 19. december 2017 kl. 21:42Det fortsætter med at trække i smilebåndet i den jyske hovedstad Århus, hvor man nu snart skal til at køre med den nye såkaldte letbane (tog/sporvogne). I dag har et letbane-tog igen været impliceret i kollision med en bil. Det er 3. gang siden september i forbindelse med prøvekørsler.Alt imens Århus-historien således fortsætter, berettes der på letbanens website, at den endelige godkendelse nødvendig for at starte driften forventes givet i morgen. Læs på www.letbanen.dk herom og om hele projektet.