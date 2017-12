Unge mænd skabte "det vilde vesten" - den ene stak af igen

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 19. december 2017 kl. 14:592 unge mænd (29-32 år) skabte deres helt eget "vilde vesten" i østjyske Randers i aftes. Hvor de først kørte fra politiet i en langvarig jagt gennem byen. Derefter kolliderede de med en lygtepæl, stak af til fods, men blev indhentet og anholdt. Den ældste af dem stak efterfølgende af fra politistationen - og er væk.Ham leder politiet fortsat efter, men han dukker såmænd nok op. Samvittigheden hos de 2 var ikke god. De blev begge sigtet for at være narkopåvirket og livfarlig (også for andre) kørsel.