Skuespiller død

Tirsdag 19. december 2017 kl. 11:58Den engelske skuespiller Terence Beesley er pludselig død 60 år. En helt uventet afbrydelse af et imponerende talents løbebane. Han døde i familiens hjem i sydengelske Sommerset. Der er ingen oplysninger om dødårsagen.Terence Beesley blev født i London, hvor han blev uddannet på London Academy of Music and Dramatic Art. Hans karriere var præget af mange store roller i kendte film og TV-serier.