Travl morgen - for ulykker

Tirsdag 19. december 2017 kl. 09:24Motorvej trafikken i områderne tæt på København har ikke været i julehumør til morgen. Indtil videre 3 ulykker har domineret billedet. Den ene en væltet lastbil på motorvejen mellem Roskilde og Holbæk. Den anden i Køge Bugt området, hvor flere lastbiler kolliderede. Den foreløbigt sidste ved Hvidovre med almindelige biler impliceret.Redningfolk kæmper både for at bistå lettere kvæstede og for at få ryddet op. Så trafikken kan glide videre, og det lykkes øjensynligt.