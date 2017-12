Mælkebonde konkurs med gæld på 135 millioner kr.

Mandag 18. december 2017 kl. 23:08En bondefamilie 15 km fra vestjyske Esbjerg havde bygget deres mælkelandbrug op fra næsten ingenting til en bedrift med 2.000 malkekøer, 13 ansatte og 13 landbrug ejendomme. Hvortil kom en kæmpe gæld på 135 millioner kr., som er årsag til, at det hele nu er konkurs.Hverken bank eller kreditforeninger ville længere være med til at finansiere den øjensynligt håbløse situation.Den er der mange både bønder og andre erhvervfolk, som befinder sig i. Hvor det kun er et spørgsmål om tid, før det krakelerer.