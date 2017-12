Jagerfly forsvundet over Polen - er sandsynligvis styrtet

Mandag 18. december 2017 kl. 21:28Et MiG-29 jagerfly er forsvundet i luftrummet over Polen. Det er sandsynligt, at flyet er styrtet ned, men endnu er der ingen konkrete oplysninger herom. Rygter beretter om, at flyet skulle være styrtet ved en militærbase i nærheden af den polske hovedstad Warszawa.Der er således heller ingen oplysninger om pilot(er) eller eventuelle skader ved nedstyrtning stedet.