Milliardær-par fundet dræbt

Mandag 18. december 2017 kl. 12:51Politiet i den canadiske millionby Toronto efterforsker nu fundet af et milliardær-par døde i deres kælder i weekenden som mord. Undersøgelser af ligene viser, at de rent faktisk er dræbt. Muligheden for, at den ene har dræbt den anden og derefter har begået selvmord foreligger også.Det døde ægtepar blev fundet af en ejendommægler, som havde fået til opgave at sælge deres mondæne villa. Der var ingen tegn på indbrud.