Slagsbror i Præstøs natteliv

Mandag 18. december 2017 kl. 11:42En 35-årig mand fra sydsjællandske Kalvehave gav den i rollen som rigtig slagsbror i nattelivet i Præstø i weekenden. Det startede på en beværtning, hvor en 19-årig mand fik en flok knytnæveslag i ansigtet. Derefter slog han ud efter et par andre mænd på gaden for tilsidst at sparke en politibetjent i brystet.Slagsbroderen fik sig en overnatning hos politiet i Næstved, og efterfølgende skal han stå til regnskab for flere anklager om vold.