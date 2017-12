Ung mand dræbt i bil-kollision med kæmpe vejtræ

Mandag 18. december 2017 kl. 08:20En 19-årig lokal mand blev i nat dræbt i en solo-ulykke på Bornholm. Hvor han bag rattet i sin bil kolliderede med et kæmpe vejtræ på strækningen mellem Rønne og Åkirkeby. Forinden var han kørt ud i rabatten, hvorved han mistede herredømmet over bilen.Trods hurtig førstehjælp fra tililende og redning måtte lægerne på det lokale sygehus først på natten opgive at redde den unge mands liv.