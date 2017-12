Sprængstof-pose eksploderet på S-togstation i Hamburg bymidte

Søndag 17. december 2017 kl. 21:43En større eftersøgning er igang efter en mand, der til aften stillede en pose med sprængstof på S-togstationen Veddel i nordtyske Hamburg bymidte. Kort efter eksploderede posen og skabte materielle ødelæggelser, men øjensynligt blev ingen personer ramt. Dette til trods for sprængladningens farlighed.Den indeholdt nemlig skruer og andre spidse genstande, der efter eksplosionen lå spredt over et stort område på togstationen.