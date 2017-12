Kæmpe brand i møbel-lagerhal - mange beboere evakueret

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 17. december 2017 kl. 21:18En møbel-lagerhal i forstaden Øster Uttrup i nordjyske Ålborg står i aften i flammer. En kæmpe brand, der har ført til evakuering af et stort antal beboere fra lejligheder i umiddelbar nærhed af den hærgende ild. Politi og brandvæsen frygter, at også flere lejligheder vil blive lagt i aske.Det har brændt lidt over 1 time nu, og der er øjensynligt ved at være styr på situationen. Udover ilden er der kraftig røgudvkling fra branden. Dens årsag er der endnu ingen forlydender om.