Taxa-chauffør skambidt af kunde på grund af strid om betaling

Søndag 17. december 2017 kl. 13:46En taxa-chauffør i nordsjællandske Helsingør blev gruelig tilredt i nat, idet han blev skambidt af en kunde på grund af uenighed om betalingen for en køretur. Der var 2 kunder i taxa'en (unge mænd på 23-26 år). Den ene holdt chaufføren fast, mens den anden bed ham i ansigtet, da striden var på sit højeste.I dag er de unge mænd blevet fremstillet i grundlovforhør og varetægtfængslet til begyndelsen af januar. De nægter sig skyldige og har svært ved at huske forløbet af nattens hændelser.Taxa-chaufføren blev så ilde tilredt, at han i den kommende uge skal fortsætte sine behandlnger på sygehuset.