Jule-tragedie! - ældre ægtepar begge dræbt ved bus-ulykke

Søndag 17. december 2017 kl. 09:14Et ægtepar (begge 80 år), der sent i går eftermiddag blev kørt over af og fastklemt under en bus ved banegården i østjyske Vejle, blev begge dræbt. De blev alvorligt kvæstet i hast bragt til det lokale sygehus, hvor kvinden døde allerede i aftes, og manden tidligt i morges.Der foreligger endnu ingen enkeltheder om denne jule-tragedie, som således ramte den østjyske storby. Heller ikke om bussens kørsel og chaufførens adfærd.