3 på sygehus med røgforgiftning efter at have reddet 5 heste

Lørdag 16. december 2017 kl. 23:20Brand på loftet i en stald med 5 heste på en lystejendom 5-6 km fra nordjyske Hjørring bragte i aften 3 personer på sygehus med røgforgiftning. Det lykkedes dem at redde hestene ud af stalden, men de indåndede altså store mængder røg under aktionen.Der var godt med ild på staldens loft, hvorfor brandvæsenet i nogle timer har haft nok at gøre med at bekæmpe flammerne.