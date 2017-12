Ældre ægtepar kørt over af og klemt fast under bus

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 16. december 2017 kl. 21:08Der var længe drama ved banegården i østjyske Vejle til aften, da et ældre ægtepar blev kørt over af og fastklemt under en bus. Hvordan ulykken skete, og ægteparret endte med at blive klemt fast, er endnu uvist. De befinder sig begge alvorligt kvæstet i kritisk tilstand på sygehus.Først midt på aftenen er situationen i Vejle bymidte igen blevet normal.