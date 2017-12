Enormt! - 4 mænd anholdt med 300 kg hash og 11 kg kokain

Lørdag 16. december 2017 kl. 11:46Ganske enormt, 300 kg hash og 11 kg kokain blev i går fundet på en ejendom i en landsby syd for Århus. 4 mænd i alderen 24-60 år blev anholdt som den store mængde narkos bagmænd. De fremstilles i øjeblikket i grundlovforhør, hvor de ventes at blive varetægtfængslet.Afsløringen fandt sted i Solbjerg 10-15 km syd for den jyske hovedstad. Hvorfor lige der er endnu uvist.