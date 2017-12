Ankede dom på 6 års fængsel for at ville slå ex-konen ihjel

Fredag 15. december 2017 kl. 18:15En 40-årig mand har på stedet anket en dom på 6 års fængsel, han i dag blev idømt af retten i Næstved. Han blev dømt for at ville slå sin ex-kone ihjel, hvilket han forsøgte i Fuglebjerg i foråret. Første forsøg var et halsgreb, det næste at banke ex-konens hoved flere gange i jorden.I begge tilfælde mislykkedes mandens forehavende kun, fordi tililende fik ham stoppet. At hans hensigt var mord på ex-konen blev dokumenteret af, at han i forbindelse med sin vold flere gange gav udtryk for, at hun skulle dø.