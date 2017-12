Bureaukratiets selvforherligelse udstilles af magteløse skæbner

Fredag 15. december 2017 kl. 17:06Året rundt er der grund til at mane til opmærksomhed. Råbe op! Imod det offentlige bureaukratis selvforherligelse. Der udstilles af mange ulykkelige skæbner, folk som føler sig afmæftige og elendigt behandlet i det såkaldte danske velfærdsamfund. Det sidste døgn er 2 skrækkelige eksempler, begge omkring folk med "kontakt" til jobcentre. I det ene tilfælde overhældte en mand sig i går med benzin og truede med at antænde i Ringe på Fyn. I dag kørte en mand en bil ind i en mur ved et jobcenter i Rødovre i København. I stedet for at hjælpe staklerne, jamrer de vellønnede ansatte og støttes af politiet. Sådan hænger hele det offentlige bureaukrati sammen som ærtehalm.Omsider er der i dag banket i bordet af fagbevægelsen, som har sat OK-forhandlingerne på stand by som følge af manglende aftale (i årevis) om lærernes arbejdtid. Møder efter nytår er aflyst. Nu er det slut med at blive trukket rundt i manegen. Ja, man har sågar brugt ordet solidaritet.Der er behov for nytænkning i Danmark og i det europæiske fællesskab. Det hele er ved at synke ned i dødbringende "kviksand". Folket må reagere og sige fra, og undlade støtten til politikere, de tror varetager deres interesser. De sidste er der næsten ingen af... Det er sandheden. De meler nemlig alle deres egen kage.