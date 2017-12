Nedtur for H&M kæden - varsler lukning af fysiske butikker

Fredag 15. december 2017 kl. 12:53Det går godt for webshop'en, men der er nedtur for de fysiske butikker hos mode-kæmpen Hennes & Mauritz (H&M), som derfor varsler lukning af netop fysiske butikker. Kunderne trådte på bremsen i efteråret, hvor salget faldt 4% i perioden september-november.H&M folkene fik sig en overraskelse, en uventet forbruger adfærd, som man straks har i sinde at indrette sig på. Det er sandsynligt, at mode-kæmpen vil meddele noget herom, når man med udgangen af januar offentliggør årregnskabet (1.12.2016-30.11.2017).