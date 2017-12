Skolebus delt i 2 af tog - 4 dræbt og 11 i kritisk tilstand

Fredag 15. december 2017 kl. 00:37En meget voldsom kollision mellem en skolebus og et tog nær den sydfranske by Millas har kostet de første 4 dræbte elever, mens 11 befinder sig i kritisk tilstand. Skolebussen blev delt i 2, da den kørte ind foran toget. Forinden havde bussen været rundt for at hente eleverne, alle i alderen 13-17 år.Der angives at have været 30 passagerer med toget, men der er ingen oplysninger om deres tilstand efter den tragiske ulykke.