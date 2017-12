Pige gående på fortov kørt ned af bil - er i kritisk tilstand

Torsdag 14. december 2017 kl. 19:56En 14-årig pige blev sent i eftermiddag kørt ned af en bil, da hun gik på fortovet langs strandvejen i nordsjællandske Vedbæk. En mand bag rattet mistede af ukendte årsager herredømmet over bilen og kørte direkte over i den modsatte vejside og op på fortovet.Pigen blev alvorligt kvæstet bragt til Rigshospitalet i København, hvorfra hun meldes i kritisk tilstand.