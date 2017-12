Ny kæmpe forsikring-handel bekræfter profit i højsædet

Torsdag 14. december 2017 kl. 10:29Det er kun 1½ uge siden forsikring-koncernen Tryg slugte arbejdernes selskab Alka for et milliarbeløb. Nu er den næste kæmpe forsikring-handel foregået og bekræfter, at det er profit og intet andet, der er i højsædet. Denne gang er det pension-kæmpen Danica, der for et milliardbeløb overtager SEB Pension.Danica Pension er ejet af Danske Bank og SEB Pension er ejet af den svenske SEB Bank. De har lige udvekslet 6.500.000.000 kr. som betaling for lidt under 250.000 pensionkunder og 275 ansatte.