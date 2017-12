Tragedie på skole - 17-årig kniv-dræbt af 16-årig kammerat

Onsdag 13. december 2017 kl. 21:52Et skænderi mellem 2 drenge på en skole i byområdet Enskede i Stockholm kommune i dag endte i en tragedie. En 17-årig blev knivdræbt af en 16-årig, som efterfølgende stak af, men blev fundet og anholdt for mordet. Sygehus-lægerne kæmpede for at redde den dræbtes liv, men forgæves.Der foreligger ingen nærmere forklaring på opgøret mellem de 2 drenge.