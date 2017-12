3 anholdt på Sydmotorvejen i varebil fyldt med vinterdæk

Onsdag 13. december 2017 kl. 20:43En 22-årig mand fra Nykøbing F, en 33-årig mand fra Lolland og en 32-årig vestjysk mand blev sent i aftes og i nat anholdt. De blev stoppet kørende på Sydmotorvejen ved Vordingborg i en varebil fyldt med vinterdæk. Politiets antagelse var, at dækkene var stjålet for 1 uge siden i Maribo.Et forholdsvis stort antal vinterdæk blev nemlig stjålet fra en lagercontainer i den lollandske domkirkeby natten til torsdag i sidste uge.