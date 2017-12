Fyreseddel til 500 S-tog ansatte og profitten forsvinder...

Onsdag 13. december 2017 kl. 17:40Skulle selv alle forudsigelserne (drømmene) i dagens aftale om S-tog driften i fremtidens København blive opfyldt, så er der alligevel malurt i bægeret. 500 ansatte loko-førere kan se frem til en fyreseddel, når S-togene skal køre førerløse. Desuden er det sandsynligt, at profitten fra driften forsvinder ud af landet.De første udenlandske kæmper har nemlig meldt deres interesse i at overtage S-tog driften, når den sendes i licitation. Derfor ser tog-kørslen ud til at ende som et rent økonomisk arrangement. Kapitalejet og dermed fokus på profit kontra på kunderne.