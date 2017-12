Rocksanger og musiker død

Onsdag 13. december 2017 kl. 15:12Den amerikanske rocksanger og musiker Pat DiNizio er pludselig død 62 år. Et tomrum efter ham er skabt ikke mindst i gruppen The Smithereens, som han var med til at danne i 1980. Dødårsagen er endnu ikke oplyst, og der er heller ingen kvalificerede gætterier.Pat DiNizio blev født i staten New Jersey, hvor han ligeledes opholdt sig ved sin død. Historien og store mængder musik forsvinder ikke sammen med ham - et musikalsk talent.