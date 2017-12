Førerløse S-tog - en udvikling uden retning kendes fra ofte tidligere

Onsdag 13. december 2017 kl. 11:15Notér bemærkninger fra regeringen, radikale og dansk folkeparti om, at "automatisk togdrift på S-banen vil give mulighed for at tilbyde passagerne en mere effektiv service, end det er tilfældet i dag". Ordene er indeholdt i præsentationen netop nu af en aftale om tog-trafikken i hovedstadområdet. Hvor det er hensigten at køre med førerløse S-tog. Egentlig symbolsk for mange aftaler uden retning i tidens løb. Det er ofte sagt om DSB tidligere, men er aldrig indfriet, og postvæsenet er et godt blandt mange andre eksempler. Man lufter også et løfte om flere S-tog og i døgndrift. Ligesom det bliver billigere. Ordene er fine og flotte.Lad fremtiden enten dokumentere deres rigtighed eller gøre dem til skamme.De mange flotte ord, planer og jongleren med tal kan læses på www.regeringen.dk i aftalen om udbud af togtrafik i hovedstadsområdet (består af 6 sider).