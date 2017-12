En rigtig banan-republik - kaster sangerinde i fængsel for video

Onsdag 13. december 2017 kl. 02:54Det arabiske, nordafrikanske land Egypten dokumenterer at være en rigtig banan-republik. Idet en domstol netop har kastet en 25-årig kendt sangerinde (Shyma) 2 år i fængsel for at have distribueret en video, hvor hun i undertøj på en æggende facon spiser en banan.Også direktøren for video-selskabet er idømt 2 års fængsel, men det skete in absentia (han havde vel lugtet lunten).