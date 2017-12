Ghita Nørby er faldet - det fører til koncert aflysninger

Onsdag 13. december 2017 kl. 00:21Den 82-årige skuespiller Ghita Nørby er faldet og har brækket hoften - og det får nu vidtrækkende konsekvenser for bl.a. julekoncerter. Der er med kort varsel aflyst i nordjyske Ålborg nu onsdag 13. december, ligesom Vendsyssel Teater i Hjørring har aflyst 17. og 18. december.Ghita Nørby skulle have læst op af H.C. Andersens eventyr, mens Michala Petri og Lars Hannibal skulle have stået for de musikalske indslag.