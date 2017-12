En kamp på paragraffer i stedet for almindelig sund fodbold

Tirsdag 12. december 2017 kl. 14:45Der er ikke så meget at tilføje - udover ny forpløffelse. Efter at Sverige i dag har appelleret en afgørelse fra fodboldorganisationen UEFA, der dømte de danske kvinder til at tabe 3-0 i en kamp mod svenskerne - den blev aldrig spillet. Dagens svenske melding viser den tåbelige udvikling, hvor kampen står på paragraffer i stedet for almindelig sund fodbold.