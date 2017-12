Dreng kastede snebold - blev kørt ned og fik en lussing

Tirsdag 12. december 2017 kl. 11:38Det var langt fra idyl og hygge, da sneen dalede ned i vestjyske Struer i aftes. En 14-årig dreng kastede en snebold efter en bil, men det skulle han aldrig have gjort. Idet nemlig en 35-årig mand bag rattet først kørte drengen ned og efterfølgende tildelte ham en lussing for "forseelsen".Drengen slap med knubs og en rød kind, men bilisten blev anholdt og sigtet for vold. Nu skal han bøvle med en helt unødvendig straffesag, fordi han ikke kunne styre sig. Man skader og slår ikke børn eller andre efter for godt befindende.