Tricktyve forvirrede butikansatte i Næstved og snød dem

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 11. december 2017 kl. 19:502 butikker i Næstved havde besøg af et par tricktyve i weekenden. Det lykkedes de 2 herrer at forvirre de ansatte i begge butikker, så de snød dem og slap afsted med henholdsvis penge og elektronik. Politiet leder fortsat efter de "smarte mænd", men de er vel forlængst langt borte.I den ene butik skabte mændene så meget forvirring omkring betaling for en ganske billig vare, at de endte med at forlade stedet med flere penge, end de kom med. I den anden butik medførte lignende forvirring, at den ene af de 2 tricktyve havde held til at stjæle en tablet under tumulten.