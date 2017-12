Bombe eksploderet på busstation i New York

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 11. december 2017 kl. 15:12De foreløbige meldinger om en eksploderet bombe på en busstation nær Times Square i det travle Manhattan i New York lyder, at kun manden med bomben blev kvæstet. Fordi den øjensynligt gik af i utide. Den ikke nærmere identificerede mand er efterfølgende blevet anholdt.Det var angiveligt en hjemmelavet rørbombe, manden havde til hensigt at bringe til sprængning i en undergrundpassage i den travle morgenstund. Det er nu tidlig formiddag i New York, som er 6 timer efter dansk tid.