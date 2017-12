Ung spøgelsebilist på motorvej

Mandag 11. december 2017 kl. 08:57Det er alle aldre, der er repræsenteret i den meget uheldige statistik over spøgelsebilister. I nat bidrog en 20-årig mand til den dødsenfarlige adfærd på motorvejen mellem sydøstfynske Svendborg og Odense. Lykkeligvis uden ulykker. Den unge mand var øjensynligt spirituspåvirket.Muligvis var han også påvirket af narkotika. Derfor intet under, at han kørte i den forkerte kørselretning.