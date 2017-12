Nystartet vestsjællandsk festival konkurs efter kun en enkelt fest

Søndag 10. december 2017 kl. 20:17Den nystartede vestsjællandske Fox Festival er konkurs. Skifteretten i Holbæk har netop afsagt dekret over foreningen med hjemsted i Mørkøv. Der foreligger endnu ingen enkeltheder omkring fallitten. Men slut er det med festivalen, hvis slogan var "det må ikke koste en bondegård at tage på festival".Det har nok kostet for lidt, og derfor er der sandsynligvis nogen, der står med en slem bet efter eksperimentet. Man nåede at holde 1 festival (i foråret).