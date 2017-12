Dreng skulle have sin vrede ud - begik røveri i supermarked

Søndag 10. december 2017 kl. 17:12En 17-årig dreng fra København meldte sig i går som den, der havde begået røveri mod et supermarked i det indre København for nogle få dage siden. I dag blev han fremstillet i grundlovforhør - og løsladt, fordi han både havde fortrudt og godt kunne se den var helt gal.Årsagen til hans røveri var vrede, som han skulle have ud. En vrede samlet efter stadige provokationer fra bl.a. kammerater, fordi han var igang med en uddannelse og ville lægge sit hidtidige liv bag sig.Ved røveriet fik drengen et udbytte på 8.000 kr., som han brugte på tøj og mad. Uanset hans løsladelse i dag, får røveriet dog et efterspil for ham.