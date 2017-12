Kampe i Beiruts gader

Søndag 10. december 2017 kl. 14:09De arabiske (muslimske) protester over den amerikanske anerkendelse af Jerusalem som Israels hovedstad og beslutningen om at flytte USAs ambassade dertil fortsætter med øget styrke. Senest er det gået brutalt til i gaderne i Libanons hovedstad Beirut - direkte kampe mellem folk og politi.Der er kastet med sten, antændt bål i gaderne og svaret igen med tåregas i området ved USAs ambassade i Beirut. Libanon er hjemsted for flere hundredtusinde palæstinensiske flygtninge, der har deres rødder i det israelske område.