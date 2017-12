Jule-sanger brød sammen på scenen med hjerteproblemer

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 10. december 2017 kl. 11:50Den 66-årige sanger og musiker Chris Rea kendt i hele verden for "Driving Home For Christmas" lanceret i 1988 brød i aftes sammen på scenen i engelske New Theatre Oxford. Det gik helt efter planen indtil han pludselig blev ramt af hjerteproblemer og i hast måtte køres på sygehus.Hans kredsløb problemer er ikke af pludselig opstået dato. I dag meldes hans tilstand stabil.